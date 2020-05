Mutirão de vacinação inicia nesta quarta-feira para imunizar 5 mil PcDs contra Influenza em Manaus

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Manaus/AM - Mutirão de vacinação contra a Influenza (H1N1) inicia nesta quarta-feira (20) com o objetivo de imunizar cerca de 5 mil Pessoas com Deficiência (PcDs) em Manaus. A campanha vai se estender até a próxima sexta-feira (22), das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), localizada na rua Bento Maciel, nº 2, Conj. Celetramazon, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

A operação funcionará em esquema “drive-thru”, ou seja, as pessoas não precisam sair de seus carros para a aplicação da vacina, como medida para evitar aglomeração em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Na Sejusc, a ação é direcionada somente ao público PcD.

Para se vacinar, basta levar um documento de identidade com foto. Ao todo, 8 mil doses estarão disponíveis. A vacina é trivalente e protege contra os vírus da Influenza A (H1N1 e H3N2) e da Influenza B. Os profissionais de saúde vinculados à Semsa é que realizaram a vacinação, seguindo todos os procedimentos adotados, por meio de decretos municipais e estaduais, para a prevenção e combate ao coronavírus.

Outros públicos

A Semsa conta com uma lista de 57 unidades de saúde que estão disponibilizando, desde a última segunda-feira (18/05), a vacina contra a Influenza para os demais públicos-alvos, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; mães no pós-parto (até 45 dias); professores das escolas públicas e privadas; e os adultos de 55 a 59 anos de idade. A lista completa está disponível no site da secretaria (semsa.manaus.am.gov.br).