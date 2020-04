Municípios receberam R$ 72 milhões para melhoria da saúde no interior do Amazonas

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM - Os governos estadual e federal repassaram R$ 72.348.851,40 para os 61 municípios do interior do Amazonas para reforço na área da saúde. A informação foi divulgada pelo Governo do Amazonas, dizendo que os valores são referentes aos meses de janeiro até 19 de abril deste ano para financiamento de ações nas áreas de Atenção Básica, Média e Alta Complexidade e investimentos para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O governo diz que repassou neste ano R$ 23.400.000,00 para as prefeituras investirem nas suas redes de assistência básica hospitalar. Os recursos são oriundos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), e foram liberados no final de março.

Até este mês, os 61 municípios receberam mensalmente o valor de R$ 8.891.505,04. O recurso é referente ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) repassado do Fundo Nacional de Saúde (FNS) direto ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) das cidades, e totaliza R$ ‭35.566.020,16.

Além dessas quatro parcelas, o Governo Federal repassou mais uma parcela extra, de igual valor ‬(R$ 8.891.505,04), para que os municípios possam investir em ações exclusivas de enfrentamento à Covid-19 na área de Média e Alta Complexidade. E mais outro crédito extra, também para aplicação no combate ao novo coronavírus, para ação de Atenção Básica. O valor dessa parcela extra foi de R$ 4.491.326,20, dividido entre os municípios.

Dessa maneira, os municípios recebem desde janeiro R$ 8,8 milhões por mês, mais R$ 13,3 milhões de verba extra para o enfrentamento à pandemia, e mais R$ 23,4 milhões de FTI, do Governo do Amazonas.