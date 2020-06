Municípios recebem suporte do Estado para combate ao coronavírus no Amazonas

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Manaus/AM - Os municípios do interior do Estado continuam sendo equipados pelo Governo do Amazonas com aparelhos de suporte avançado de vida, quase triplicando as Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Nesta quinta-feira (25), a secretária de Estado de Saúde (Susam), Simone Papaiz, esteve em Maués para a entrega de mais dois leitos de UCI ao município, além de um leito para Boa Vista do Ramos.

De acordo com a secretária, os municípios, com o apoio da Susam, fortaleceram a assistência à população com o aumento de 49 para 114 leitos em 80% do interior. A titular da Susam também destacou que a implantação das UCIs no interior refletiu na redução das solicitações de transferências de pacientes para a capital. Após a pandemia, segundo a secretária, os equipamentos de suporte avançado vão ser um legado para os municípios, uma vez que 100% dos municípios polos e do Alto Solimões já possuem leitos de UCI.

Redução de casos

As ações do Governo do Estado em levar infraestrutura para os municípios se refletem na redução nos números de casos e de óbitos por conta de Covid-19 nos municípios. A avaliação é da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, que aponta uma redução de 33% no número de casos da doença no interior do estado, no período de 31 de maio a 14 de junho.

Os casos de óbitos também registraram queda de 88% no interior, segundo Rosemary Pinto.

Maués

Para o secretário municipal de Maués, Franmartony Firmo, os leitos de UCI são um presente no dia do aniversário da cidade. “Hoje eles trazem um presente pra Maués, trazem um abraço e um presente do governador Wilson Lima para o nosso município, que são dois leitos de UCI completos”, disse.

O secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo, que também acompanhou a entrega dos leitos, salientou que, além da entrega dos equipamentos, as equipes recebem treinamento para o manuseio, algo que tem sido oferecido a todos os municípios que têm recebido os equipamentos por parte do Estado.