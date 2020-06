Municípios do interior do Amazonas concentram 60,2% dos casos de Covid-19

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Manaus/AM - Os 59 municípios do interior do Amazonas com casos confirmados de Covid-19 chegaram a um total de 37.924 infectados, neste sábado (20), conforme dados consolidados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Dos 62.902 casos confirmados no Amazonas até este sábado, 24.978 são de Manaus, o equivalente a 39,71%, e o interior do estado já concentra 60,20% do total de contaminados.

Distribuição dos casos confirmados nos municípios

Coari (3.230); Manacapuru (3.073); Tefé (2.959); São Gabriel da Cachoeira (2.547); Parintins (2.245); Benjamin Constant (1.410); Itacoatiara (1.310); Tabatinga (1.251); Iranduba (1.202); Santo Antônio do Içá (970); Careiro Castanho (887); Autazes (863); Maués (844); Presidente Figueiredo (820); Barcelos (799); Rio Preto da Eva (624); São Paulo de Olivença (596); Boca do Acre (578); Anori (566); Barreirinha (516); Tapauá (512); Alvarães (505); Itapiranga (483); Fonte Boa (446); Humaitá (445); Carauari (444); Uarini (421); Atalaia do Norte (393); Borba (392); Tonantins (382); Beruri (374); Novo Aripuanã (368); Amaturá (362); Nova Olinda do Norte (365); Urucará (342); Lábrea (342); Eirunepé (337); Urucurituba (330); Anamã (261); Guajará (259); Jutaí (238); Pauini (216); Itamarati (223); Japurá (212); Novo Airão (207); Manaquiri (203); Maraã (190); São Sebastião do Uatumã (178); Juruá (154); Silves (150); Boa Vista do Ramos (149); Caapiranga (135); Nhamundá (129); Manicoré (113); Codajás (113); Santa Isabel do Rio Negro (106); Canutama (65), Careiro da Várzea (63); e Apuí (27).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.706 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

No interior, são 53 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 944. A lista inclui Manacapuru (122); Coari (77); Tefé (76); Tabatinga (70); Parintins (69); Itacoatiara (52); São Gabriel da Cachoeira (43); Iranduba (35); Maués (29); Autazes (27); Benjamin Constant (27); Barcelos (20); Presidente Figueiredo (20); Nova Olinda do Norte (19); Santo Antônio do Içá (18); Borba (16), Fonte Boa (16); São Paulo de Olivença (16); Tonantins (14); Careiro Castanho (13), Jutaí (13); Rio Preto da Eva (12); Alvarães (12); Anori (9), Boca do Acre (9), Manaquiri (9); Amaturá (8); Novo Aripuanã (8); Barreirinha (6); Beruri (6), Carauari (6); Uarini (6); Novo Airão (5), Itapiranga (5), Humaitá (5); Silves (4), Urucará (4), Careiro da Várzea (4), Nhamundá (4), Manicoré (4), Caapiranga (4); Tapauá (3), Codajás (3), Lábrea (3); Boa Vista do Ramos (2), Maraã (2), Urucurituba (2), Santa Isabel do Rio Negro (2); Atalaia do Norte (1), Guajará (1), Itamarati (1), São Sebastião do Uatumã (1), e Pauini (1).

Outros 242 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, 212 estão em investigação epidemiológica e 30 aguardando resultado laboratorial. Ao todo, 254 foram descartados para o novo coronavírus.