Município do Amazonas recebe fomento para setor primário

Cumplicidade com o mal

Manaus/AM - Durante viagem a Humaitá, na quinta-feira, dia 11, para acompanhar as ações de combate à pandemia de covid-19, o governador Wilson Lima também entregou fomentos ao setor primário e inspecionou as obras do anel viário do município, que vai melhorar o escoamento da produção local de soja. As obras estão sendo retomadas pelo Governo do Estado e têm investimento de R$ 46,5 milhões.



"Eu tenho uma afinidade muito grande com o setor primário porque entendo a importância dele no contexto das atividades econômicas, e agora, nesse momento de pós-pandemia, o agronegócio terá um papel fundamental. Aliás, foi uma das poucas atividades que não tiveram tantos prejuízos", afirmou o governador, destacando as projeções positivas para o setor no Amazonas.



Em Humaitá, o governador acompanhou o embarque de 22 mil toneladas de soja no Porto Masutti e a colheita de grãos na Fazenda Santa Rita. O arroz e a soja são duas das principais culturas no município, somando mais de 2,8 mil hectares de produção e 14 mil toneladas de grãos.



Wilson Lima também se reuniu com um grupo de produtores locais para tratar de acesso a crédito e estratégias para a geração de empregos. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) é um dos órgãos que apoiam o setor por meio do crédito rural, com recursos de R$ 1,2 milhão disponíveis para 94 projetos a serem elaborados neste ano.

Infraestrutura –

Um dos grandes investimentos do Estado em Humaitá é o projeto do anel viário de 11,58 quilômetros que vai interligar Porto Velho, por meio da BR-319, ao porto graneleiro do município, encurtando o trajeto que até então é feito por dentro do perímetro urbano. A obra, também chamada de “cinturão da soja”, vai dar mais rapidez ao escoamento do produto até Itacoatiara