Mulher surta ao descobrir traição e arrebenta carro a pauladas em Manaus

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM - Uma mulher foi gravada por populares na tarde desta quarta-feira (29), arrebentando um carro, na Avenida São Padro, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com populares, o motivo da revolta seria a traição de seu companheiro. No video é possível ver a mulher destruir várias partes do carro a pauladas. Populares vibram ao verem a cena. Confira: