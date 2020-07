Mulher mata marido com tiro no rosto durante caçada no Amazonas

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Um homem de 46 anos morreu ao ser atingido com um tiro de espingarda na cabeça durante uma caçada com a esposa, uma jovem de 19 anos, na tarde dessa quinta-feira (23), no município de Presidente Figueiredo.

A mulher alega que o disparo foi acidental e ocorreu quando o esposo pediu que ela segurasse a arma enquanto ele preparava uma armadilha mais a frente. Ela contou a polícia que não sabia que a arma estava carregada e assim que a pegou, o armamento disparou e acertou a face do homem.

Desesperada, ela correu até um sítio próximo para pedir a ajuda, mas a vítima já estava morta quando o socorro chegou. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso.