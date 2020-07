Carro incendeia em acidente gravíssimo em Manaus

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Manaus/AM - Um carro capotou e deixou uma mulher ferida na manhã desse sábado (25), na Avenida do Futuro, no bairro Tarumã, Zona Oeste. Outros dois veículos também se envolverão no acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate da vítima e para conter um incêndio em um dos veículos que foi jogado para fora da pista.

A corporação informa que populares desviraram o carro capotado e uma enfermeira que passava pelo local está prestando os primeiros socorros à mulher até a chegada da equipe de resgate.

O Samu também foi acionado para atuar no socorro. O trecho está intrafegável pois muitos populares pararam para ajudar e outros para ver o que estava acontecendo.