Mulher é espancada a pauladas pela família em briga por auxílio emergencial em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher que preferiu não revelar o nome, procurou a Delegacia Especialziada em Homícidios e Sequestros (DEHS) na manhã deste sábado (18) para denúnciar que foi vítima de agressão física por parte de seus familiares.

De acordo com ela, a confussão ocorreu por conta de seu auxílio emergencial. Ela conta que sua mãe teria usado sem sua permissão no período em que ela suspeitou estar com covid-19.

"Eu estava com suspeita (coronavírus) e precisei ficar internada em um hospital e precisei deixar meu filho na casa da minha mãe. Ai quando eu descobri que não estava, liguei para minha mãe informando que eu iria buscar meu filho. Quando eu chego lá a gente acabou discutindo", disse.

Segundo a mulher, as suas irmãs teriam se metido na briga e com um pedaço de madeira, acabaram desferindo vários golpes em sua cabeça. "Foram os meus vizinhos que me ajudaram e fui levada para o hospital. Tudo isso foi porque eles queriam tomar o meu auxílio emergencial, que eu uso para sustentar meu filho. Agora quero denunciar eles por tentativa de homícidio", contou.

A vítma disse ainda, que o dinheiro do auxílio que ela havia recebido, foi usado por seus famíliares no período em que esteve internada. A polícia deve investigar o caso.