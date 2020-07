Mulher com transtornos mentais desaparece em Manaus

Wilson Lima vence a batalha política

Manaus/AM - Uma mulher identificada como Renneglar Cristine Liberato da Silva, de 30 anos, desapareceu na última terça-feira (13) após sair da casa onde está morando, no bairro da Raiz, Zona Sul de Manaus. Renneglar possui transtornos mentais é recém chegada do município de Parintins, no Amazonas.

Familiares contam que a mulher decidiu passear próximo ao terminal de integração da Cachoeirinha, por volta das 8h, e ao retornar do curto passeio, pegou uma máscara de proteção e seguiu em rumo ignorado. A mãe e irmã de Renneglar, tentaram seguir a mulher, mas não conseguiram alcançar.

A jovem não tem conhecidos em Manaus e familiares pedem para que caso ela seja reconhecida, entrar em contato pelo telefone 99375-6742, ou acionar a polícia.