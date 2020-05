Mulher com problemas mentais desaparece após sair de casa em Manaus

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - Familiares e amigos de Luciana Oliveira de Jesus, 34, pedem ajuda da população para encontrar a mulher que desapareceu no dia 7 de maio, ao deixar a casa onde mora na rua Francisco de Abreu, no bairro Colônia Antônio Aleixo.

Luciana tem problemas mentais e foi vista pela última vez no dia 8 de maio, no bairro Jorge Teixeira. A mãe e a irmã estão desesperadas com a falta de notícias.

Se você viu essa mulher e tem informações de sua localização, pode entrar em contato com a irmã Luana por meio dos telefones: (92) 99256-0969 ou 99477-4824.