MPAM apura situação da ponte dos Bilhares após forte chuva em Manaus

Manaus/AM – As consequências do deslizamento de parte do barranco na estrutura da ponte dos Bilhares, na Constantino Nery, terá que ser esclarecida pelo secretário de obras do município. O oficio foi expedido pelo Ministério Público do Amazonas por meio da 63ª Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística.

O caso ocorreu durante forte chuva que atingiu a cidade, na última sexta-feira (24).

O promotor de Justiça Paulo Stélio Sabbá Guimarães, titular da 63ª PJ-URB, solicita informações pra saber se o desbarrancamento compromete a segurança da ponte, e quais a providências adotadas para recuperar a parte atingida. As informações têm um prazo de dez dias para serem prestadas à promotoria.