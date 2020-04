MP recomenda criação de leis para multar quem descumprir medidas de prevenção ao Covid-19 no Amazonas

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM - Às Câmaras dos municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira foi expedido uma recomendação pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) para que seja criada leis para multar que descumprir as medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

A proposta é destinada a pessoas que violarem a ordem médica de isolamento, as que incentivarem ou participarem de aglomeração de pessoas; as que violarem a suspensão de funcionamento de estabelecimentos comerciais, entre outros itens.

Às prefeituras foi recomendado que fiscalizem e cumpram a ordem de suspensão de atividades públicas que concorram a aglomerações, determinando medidas que impeçam a circulação de pessoas, o uso obrigatório de máscaras em via pública e locais públicos de necessária convivência, que a população permaneça em suas residências, saindo apenas quando estritamente necessário, como para aquisição de alimentos, por exemplo.

O município de São Gabriel da Cachoeira foi o primeiro a atender a recomendação ministerial.