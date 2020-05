Motorista bêbado causa acidente de trânsito e é detido em Manaus

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Manaus/AM - Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, nesta quarta-feira (13), um homem suspeito de ocasionar acidente de trânsito na zona leste de Manaus por dirigir alcoolizado.

A guarnição responsável pela detenção fazia patrulhamento de rotina quando foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para verificar uma ocorrência de trânsito na rua Criciúma, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus, onde os policiais detiveram um homem de 30 anos, que estava sob influência de álcool.

O suspeito foi encaminhado até o parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) para realização do exame de alcoolemia, sendo constatado nível de álcool acima do permitido.

Diante dos fatos, o homem foi detido em flagrante e levado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.