Moto Honda sofre ataque global de hackers e paralisa atividades em Manaus

Manaus/AM - Um ataque de hackers ocorrido no último domingo (7), em todas as fábricas da empresa Moto Honda, afetou a produção em Manaus. Desde a segunda-feira (8), trabalhadores estão dispensados temporariamente do trabalho.

De acordo com a Moto Honda, o motivo do ataque está em avaliação, mas ocorreu em todas as fábricas da empresa no mundo. Ainda de acordo com a empresa, os impactos estimados no negócio são mínimos.