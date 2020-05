Médico morre de Covid-19 e causa comoção entre profissionais da saúde no Amazonas

Não ao lockdown em Manaus

Manaus/AM - O médico peruano Rodolfo Garcia, que trabalhava há mais de 20 anos em Parintins, no Amazonas, morreu nessa terça-feira (5), vítima de Covid-19.

O profissional de 73 anos passou alguns dias internado no Hospital Padre Colombo onde atuava, porém, complicações no quadro de saúde dele fizeram com que o médico fosse transferido para Manaus.

No momento em que era transferido, o médico foi aplaudido pelos colegas.

Após passar 10 dias internado em um hospital de Manaus, ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e faleceu aind ana madrugada.

O corpo dele foi cremado, conforme o desejo dos familiares. Muitos profissionais e autoridades do muncípio prestaram homenagens nas redes sociais a Rodolfo que morreu combatendo a pandemia no Amazonas.

Garcia é o primeiro médico da cidade da morrer da doença.