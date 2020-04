Morre em Manaus economista Sérgio Melo, irmão do ex-governador José Melo

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Faleceu na noite desta terça-feira (28), no Hospital Adventista, o economista Sérgio Melo, irmão do Professor José Melo, ex-governador do Amazonas e Chefe de Gabinete do Sistema Fieam.

O economista sofria de Aplasia Medular, doença autoimune que causa queda na contagem das células sanguíneas.

As causas da aplasia medular nem sempre são conhecidas, mas normalmente está relacionada a exposição prolongada a radiações; exposição a derivados de benzeno; Exposição a inseticidas; Infecções; Uso de medicamentos como o cloranfenicol, por exemplo.

Sérgio era economista e trabalhou por mais de 31 anos na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, sendo desses, 20 anos como secretário.