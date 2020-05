Morador de rua é morto a facadas e tem vísceras expostas em Manaus

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM - Um morador de rua, que não teve o nome divulgado, foi assassinado na manhã desta quarta-feira (20), na rua Guanabara, bairro Santa Luzia, zona Sul de Manaus. Devido aos ferimentos ele teve suas vísceras expostas.

De acordo com a polícia, a vítima teria se desentendido com outro morador de rua e teria travado luta corporal com ele. Na ocasião, ele foi surpreendido com facadas no corpo.

A polícia disse ainda, que o assassinado foi espancado por populares que passavam pelo local. Ele foi levado pela polícia para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul. Em seguida deverá ser levada para uma delegacia.

