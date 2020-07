Morador de rua é morto com facada após brigar com colega em Manaus

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Manaus.AM - Um morador de rua identificado por Flaviano Assis de Oliveira foi morto com uma facada no peito, na madrugada deste sábado (25) dentro de um prédio abandonado na Avenida Joaquim Nabuco, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima teria brigado com outro morador de rua e durante a discussão acabou sendo esfaqueado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas ele acabou morrendo. O outro envolvido na briga também ficou ferido com os golpes de faca e foi levado para uma unidade de saúde.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.