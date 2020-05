Monte Horebe: famílias devem receber pagamento da terceira parcela do auxílio-moradia

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - O pagamento da terceira parcela do auxílio-moradia a 2.174 famílias após a desocupação no Monte Horebe será feito nesta segunda-feira (11) e terça-feira (12), a partir das 10h, em agências específicas do Bradesco. Com recursos próprios, o Governo do Amazonas disponibilizou mais de R$ 1,3 milhão

Mantendo o mesmo trabalho de prevenção à Covid-19, o banco Bradesco, a Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) e a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) decidiram pelo pagamento em dois dias, distribuído em dez agências, escolhidas pelo banco por possuírem melhor estrutura de atendimento.

Os beneficiados podem acessar as listas com os seus nomes divididos por ordem alfabética e com a indicação da agência onde deverão receber o auxílio nos seguintes sites: www.suhab.am.gov.br e www.defensoria.am.def.br.

Para receber o auxílio-moradia, que é uma ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir a partir das 10h, à agência Bradesco designada, munidos de RG e CPF e ainda, apresentar Certidão de Casamento e/ou Averbação de Divórcio, em caso de mudança de nome.

Após análise da Unidade de Gestão Integrada da Casa Civil, da Secretaria de Fazenda do Amazonas e da Suhab, ficou definido que o benefício de auxílio-moradia para essas famílias será pago sempre no dia 10 de cada mês. Quando acontecer da data cair em finais de semana ou feriados, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente.