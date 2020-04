'Momento de nos unirmos', diz Damares em reunião com governador em Manaus

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate ao Covid 19

Manaus/AM – Em Manaus, a ministra Damares Alves relatou a preocupação do Governo Federal om os povos de comunidades tradicionais e os indígenas do estado e disse que o momento é de todos nos unimos. Ela esteve reunida com o governador Wilson Lima, neste domingo (12).

O objetivo do encontro foi discutir o alinhamento de ações entre os governos estadual e federal no combate ao novo coronavírus, com foco na população mais vulnerável, como indígenas, crianças, idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs).

A reunião teve a presença da secretária de Saúde, Simone Papaiz, do secretário executivo adjunto de Atenção Especializada do Interior, Cássio Espírito Santo, do diretor-presidente da Fundação Estadual do Índio (FEI), Edivaldo Oliveira, e da secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Caroline Braz. O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Cláudio Eduardo Badaró, e o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Silva Saraiva, também participaram do encontro.