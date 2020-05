Ministro Teich participa de live com governador do Amazonas sobre situação da saúde em meio à pandemia

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Manaus/AM - O ministro da Saúde, Nelson Teich, irá participar de uma live com o governador Wilson Lima, as 19h, de hoje (03). A reunião também contará com a presença do secretário executivo do MS, general Eduardo Pazuello.

Um dos assuntos abordados será o reforço no combate ao Covid-19 no estado do Amazonas. Hoje também foi registrado um novo recorde com 621 casos no estado, em 24h, segundo dados da FVS.