Ministro da Saúde e equipe técnica visitam hospitais de Manaus nesta segunda

O maior inimigo de Bolsonaro

Manaus/AM - O ministrio da Saúde Nelson Teich, o secretário executivo general Eduardo Pazuello e uma equipe técnica visitaram nesta segunda-feira (4) unidades de saúde que estão sendo usadas para o enfrentamento ao novo Coronavírus em Manaus.

A capital do Amazonas é a primeira parada de Teich, que deve ir nos estados que já entraram em colapso na saúde pelo Covid-19, para que seja feito um mapeamento visando que não haja problemas maiores. O estado contabilizava neste domingo 6.683 infectados e 548 mortes confirmadas pelo coronavírus.

“Vamos ver onde a doença irá crescer mais e sobrecarregar o sistema de Saúde. Aí vamos intevir precocemente”, afirmou o ministro.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, pediu durante coletiva nas redes sociais, que após as visitas, o Governo Federal possa conceder ajuda para ampliar a ajuda para o combate a Covid-19 no estado.