Ministério da Saúde envia respiradores para leitos de UTI no Amazonas

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - O Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz recebeu, neste sábado (11), dez respiradores pulmonares enviados pelo Ministério da Saúde como parte da estratégia para ampliar a oferta de leitos de UTI a pacientes graves com Covid-19 no Amazonas. Outros dez aparelhos devem chegar a Manaus ainda hoje.

Desde 4 de abril, a unidade, referência para internação de casos graves do novo coronavírus, recebeu 39 respiradores, 20 do Ministério da Saúde e 19 comprados pelo Governo do Estado. Atualmente, o hospital está com 60 leitos de UTI ativos e nove de SVA (Sala Vermelha). Considerando a remessa de respiradores deste sábado, a unidade possui capacidade imediata para pelo menos 100 leitos, 15 deles sendo ativados já neste domingo (12).