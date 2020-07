Minicursos On-Line dá dicas para preparar bebidas refrescantes com plantas

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - Ainda considerado tema tabu, a ingestão de plantas alimentícias não-convencionais, as chamadas plantas PANC, é uma tendência mundial que a cada dia ganha mais força. Na videoaula realizada pela Prefeitura de Manaus, do projeto Minicursos On-Line, desta sexta-feira, 17/7, a engenheira florestal Conceição Vargas vai mostrar que é possível formular receitas refrescantes e leves, no caso um suco e uma salada, à base de plantas como corama, azedinha e lambari, todas de fácil propagação e acessíveis.

O projeto Minicursos On-Line é coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e toda semana disponibiliza uma videoaula abordando um tema ambiental diferente.

De acordo com Conceição Vargas, existem estudos em torno das PANC, realizados pelo biólogo fluminense Valdely Kinupp, que indicam a existência de, aproximadamente, 10 mil espécies com potencial alimentício no País. No entanto, o brasileiro está habituado apenas às espécies exóticas, como tomate, alface e pimentão. "Valdely é o criador do termo PANC para designar plantas alimentícias não-convencionais que surgem de forma espontânea em quintais, terrenos baldios e canteiros, mas que não são consumidas por falta de costume", explica a engenheira florestal.

Na videoaula, Conceição mostra na prática os cuidados que devem ser tomados na preparação dos alimentos com as PANCs. "A higienização é fundamental porque assim como outras hortaliças, as PANC podem estar contaminadas, principalmente se estiverem em contato com poeira ou fuligem de veículos", orientou.