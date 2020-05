Minicursos e oficinas de arborização serão oferecidos on-line em Manaus

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM – A partir do próximo dia (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, o conteúdo programático dos minicursos e oficinas de arborização; paisagismo e jardinagem; reaproveitamento de resíduos; e educação ambiental em videoaulas, dentro do projeto “Minicursos On-Line” serão disponibilizados.

As aulas estarão à disposição em todas as plataformas digitais da Semmas e Prefeitura de Manaus. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

As videoaulas terão aproximadamente 7 minutos e trarão dicas e passo a passo com as mais diferentes técnicas de produção de mudas, compostagem, jardinagem, paisagismo, espécies de cultivares, reaproveitamento de resíduos, campanhas educativas, entre outros temas.

Os vídeos serão disponibilizados semanalmente e servirão também como ferramentas de apoio para webnários e lives promovidas pela secretaria

As aulas virtuais serão ministradas, a princípio, por representantes do corpo técnico dos departamentos de Arborização e Sustentabilidade (Dears) e Mudanças Climáticas e Áreas Protegidas (DMCAP) e estão sendo gravadas nas unidades de conservação e parques urbanos geridos pela Semmas.