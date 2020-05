Militar do Exército é baleado e morre durante 'Operação Rio Negro' no Amazonas

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - Um soldado do Exército Brasileiro morreu nesta sexta-feira (01) durante a 'Operação Rio Negro', em combate aos crimes transfronteiriços e ambientais, próximo a uma região indígena, no município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

De acordo com o Comando da 2ª Brigada de Infantaria e Selva, o soldado foi gravemente ferido por disparo de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Em nota, o Comando lamentou a morte do soldado e ressaltou que deve prestar apoio assistencial aos familiares da vítima. Além de afirmar que um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar o caso.