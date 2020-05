Merenda em Casa: kits começam a ser entregues nesta segunda-feira a estudantes em Manacapuru

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - Cerca de 5 mil kits do programa “Merenda em Casa” começarão a ser entregues, a partir desta segunda-feira (1º), a estudantes da rede estadual do município de Manacapuru. Na cidade, a distribuição do benefício será dividida em duas etapas. Em um segundo momento, mais de 7 mil kits também serão entregues a alunos de Manacapuru, totalizando 12 mil jovens beneficiados. A distribuição dos kits seguirá durante toda a semana, em dois períodos (manhã e tarde).

Durante a entrega das cestas do “Merenda em Casa”, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto reforça o uso de máscaras de pano e álcool em gel e orienta os pais, responsáveis e alunos maiores de idade que respeitem a distância mínima de outras pessoas, evitando, assim, aglomerações e o risco de contágio pelo novo coronavírus.