'Marina Silva de Manaus' ganha reabilitação em São Paulo e Madonna comemora

Manaus/AM - Madonna usou as redes sociais, nesta sexta-feira (24), para comemorar a ajuda que a ex-moradora de rua Maria Solange Amorim, 50, mais conhecida como ‘Marina Silva de Manaus’, tem recebido após repercussão do vídeo em que ela dança a música ‘Holiday’ da Rainha do Pop.

"Finalmente algumas boas notícias para acordar !! Postei Maria dançando no Holiday in Manaus. Seu filho foi assassinado há algum tempo e ela se voltou para as drogas! Agora ela está recebendo a ajuda que merece e sou muito grata às pessoas que agora estão cuidando dela", escreveu a cantora.

A ex-moradora de rua ganhou uma reabilitação em São Paulo que será custeada pelo 'Parceiros Bilhantes', projeto que atua em Manaus.