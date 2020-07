Mapas temáticos revelam dados e informações sobre Amazonas

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Em sua quarta edição, o Amazonas em Mapas, elaborado pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Informações da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), apresenta um detalhado estudo contendo 133 mapas, incluindo dados geoambientais, demografia, índice de desenvolvimento humano, infraestrutura, emprego e renda, economia e agricultura, entre outros setores.

O Amazonas em Mapa é um estudo de fundamental importância para a sociedade como um todo. Pesquisadores, técnicos e estudantes agora podem contar com uma fonte segura de informações, e os gestores ganham um ferramenta inestimável para a definição de políticas públicas mais assertivas, realmente direcionadas para as necessidades da população, disse o secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga.

Com o ano-base de 2018, o Amazonas em Mapas está dividido por áreas temáticas e é formado por 17 capítulos. As informações acerca do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estão relacionadas no capítulo 3. De acordo com o estudo, o Amazonas, no ano de 2010, apresentou um município, entre os 62, com um IDH considerado alto. No caso, a cidade de Manaus, com índice de 0,737. Isso representou um avanço frente ao ano de 2000, quando nenhum município foi considerado como tendo IDH alto. Naquele ano, 98,39% (61 localidades) dos municípios do estado eram classificados como de desenvolvimento humano baixo ou muito baixo, enquanto Manaus tinha um IDHM considerado médio, com 0,601. Os dados relativos ao IDH são atualizados a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados sobre Emprego e Renda são tratados no capítulo 5. Chama a atenção a informação de que o setor com maior representação na composição do emprego, no estado do Amazonas, em 2018, foi Administração Pública, com 204.489 empregos, equivalente a 34,27% de todos os vínculos empregatícios formais. Enquanto isso, o setor de Extrativismo Mineral registrou 1.884 empregos, representando o de menor participação, com 0,32%. Manaus foi a cidade com maior quantidade de empregos formais, totalizando 488.463. Já Santa Isabel do Rio Negro foi a de menor, com 278 empregos.