Manaus volta a ter menos de 50 sepultamentos em um dia

Manaus/AM - O número de sepultamentos realizados em Manaus na última sexta-feira (29) foi de 43, voltando a marca de menos de 50 mortes após dois dias, de acordo com informações da prefeitura. Entre os mortos dois eram de pessoas do interior do Estado.

Nos cemitérios administrados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), foram 37 sepultamentos. Já nos particulares, ocorreram seis enterros. Do total de sepultamentos e cremações no sistema público, seis foram de óbitos em domicílio e oito utilizaram o serviço SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Entre as causas de morte, nove pessoas tiveram no atestado a confirmação para Covid-19 e duas a suspeita da doença causada pelo novo coronavírus. Outras três pessoas foram registradas como causa desconhecida ou indeterminada e também três por motivo de insuficiência respiratória.