Manaus tem menos de 40 enterros na quarta-feira; uma morte por Covid-19

Manaus/AM - Os sepultamentos registrados nos cemitérios de Manaus na última quarta-feira (24) foram de 37, com apenas uma morte causada pela Covid-19, conforme dados da prefeitura. Do total de enterros, 32 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), sem óbitos oriundos do interior do Amazonas e opção por cremação. Nos particulares, foram cinco enterros.

Ainda do total de sepultamentos no sistema público, seis foram de óbitos em domicílio e cinco famílias utilizaram o serviço SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Entre as causas de morte do total de enterros nos espaços públicos, além de uma por Covid-19, uma foipor insuficiência respiratória e também uma por síndrome respiratória, além de quatro por causas desconhecidas.