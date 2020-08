Manaus tem menos de 30% dos leitos de UTI ocupados; menor taxa na pandemia

Manaus/AM - Os leitos de UTI e clínicos das unidades de saúde da rede pública estadual de Manaus alcançaram uma taxa de ocupação inferior aos 30% nesta sexta-feira (7), conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (Susam). O resultado aponta a menor taxa de ocupação desses leitos no período da pandemia do novo coronavírus.

O recorde da ocupação dos leitos de UTI chegou ao pico de 96% e de 85% nos leitos clínicos em 23 de abril. Nesta sexta-feira essa taxa foi de 29,70% nos leitos de UTI e de 29,22% nos leitos clínicos.

Dos 165 leitos de UTI destinados para pacientes com Covid-19 da rede, somente 49 estavam ocupados nesta sexta-feira. Já em relação aos leitos clínicos, dos 486 disponíveis, apenas 142 estavam ocupados, conforme o último balanço da Susam realizado com base nas informações repassadas pelas unidades. Nas salas de emergências, dos 33 leitos, dois estavam ocupados, o que corresponde a 6%.

"Isso mostra que o trabalho desenvolvido pelo Governo do Amazonas, toda a sociedade, no interior do estado e na capital, tem contribuído para essa estabilização dos números e isso vai proporcionar com que nós passemos a utilizar as estruturas para a Covid, principalmente o Hospital de Referência Delphina Aziz, para o atendimento a toda a rede de saúde", afirmou o secretário de saúde interino, Marcellus Campêlo.

Interior

Apesar de 64,83% dos 105.054 casos confirmados no Amazonas estar registrado no interior do estado, as taxas de ocupação dos leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e clínicos estão abaixo de 20%, conforme o levantamento da Susam, além da taxa de letalidade ser menos da metade da capital, contabilizando 1,9%.

Nos municípios, dos 134 leitos de UCI para pacientes Covid, 20 estavam ocupados. Em relação aos leitos clínicos, dos 879, 710 estavam livres.