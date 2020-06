Manaus tem média de 40 enterros por dia em junho e de quase seis mortes por Covid-19

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM - A média de sepultamentos e cremações em Manaus nos primeiros nove dias deste mês de junho é de 40 diariamente, em relação às mortes por Covid-19 a média é de 5,5 por dia, conforme dados da Prefeitura de Manaus. Na última terça-feira (9), os cemitérios públicos e privados da capital registraram 40 sepultamentos.

Deste total de terça, 33 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), sem nenhuma opção pelo crematório e nem óbitos de outras cidades amazonenses. Nos particulares, foram sete enterros.

Do total de sepultamentos no sistema público, seis foram de óbitos em domicílio e sete utilizaram o serviço SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Entre as causas de morte, três pessoas tiveram no atestado a confirmação para Covid-19 e uma a suspeita da doença, outras cinco foram registradas como causa desconhecida e duas por motivos de insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória.

Registro sepultamentos Manaus em junho:

9/6 - 40 sepultamentos e 3 por Covid-19

8/6 - 32 sepultamentos e 4 por Covid-19

7/6 - 31 sepultamentos e 4 por Covid-19

6/6 - 45 sepultamentos e 3 por Covid-19

5/6- 49 sepultamentos e 11 por Covid-19

4/6 - 40 sepultamentos e 6 por Covid-19

3/6 - 43 sepultamentos e 7 por Covid-19

2/6 - 40 sepultamentos e 9 por Covid-19

1/6- 43 sepultamentos e 3 por Covid-19