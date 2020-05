Manaus tem engarrafamento quilométrico em meio a 27 mil casos de Covid-19 no Amazonas

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Manaus/AM - Em meio a pandemia e com o Amazonas registrando 27 mil casos de covid-19, foi registrado na manhã deste sábado (23) na Bola do Produtor, na zona Leste de Manaus, um congestionamento quilométrico.

O engarrafamento não teve um motivo aparente já que não havia acidente no local. Mais cedo houve uma manifestação dos funcionários do Samu na via.