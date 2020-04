Manaus supera meta de vacinação de idosos na área rural

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM – Manaus superou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde na vacinação de idosos na área rural contra a Influenza. Foram mais de 1,5 mil pessoas acima de 60 anos vacinadas.

Apesar dos números, os trabalhos continuam. De acordo com a meta do Ministério da Saúde, 1.348 pessoas com idade de 60 anos ou mais deveriam receber a dose de vacina na área rural de Manaus. Já foram vacinadas, até esta terça-feira (14), 1.530 pessoas.

De acordo com o levantamento, feito com base nos atendimentos em nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs) rurais (quatro terrestres, três ribeirinhas e duas fluviais), o número de pessoas com mais de 60 anos a ser vacinado, de fato, é de aproximadamente 2.700

Por isso, as equipes de vacinadores continuam fazendo as buscas, casa a casa. Já foram atendidas comunidades na BR- 174, AM-010 e na margem esquerda do rio Negro e as equipes continuam percorrendo ramais e igarapés para continuar com a campanha de vacinação. Na Calha do Rio Solimões as equipes volantes estão vacinando desde o dia 2 de abril, com previsão de término na próxima quinta-feira, 16/4. Já na Calha do Rio Negro a vacinação ocorrerá de 22/4 a 28/4.