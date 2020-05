Manaus registra queda no número de enterros nos cemitérios da cidade

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informa que registrou na sexta-feira (22), um total de 60 mortes nos cemitérios públicos e privados da cidade, sendo dois oriundos dos municípios de Careiro Castanho e Rio Preto da Eva.

Nos espaços administrados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), foram 44 sepultamentos, sendo uma cremação. Já nos particulares, ocorreram 16 enterros.

Do total de sepultamentos e cremações no sistema público, nove foram de óbitos em domicílio e 15 usaram o serviço do SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Entre as causas de morte, 11 pessoas tiveram no atestado a confirmação para Covid-19.

Outras cinco pessoas foram registradas como causa desconhecida ou indeterminada e também 9 por motivo de síndrome ou insuficiência respiratória ou ainda parada cardiorrespiratória.