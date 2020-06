Manaus registra menos de 50 enterros nesta quarta-feira

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Manaus/AM - A média de enterros em Manaus segue abaixo dos 50 por dia, variando entre 30 a 40 confirmados nos cemitérios diariamente. Na última quarta-feira (17), ocorrem 41 sepultamentos. Desse total, 35 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), com uma opção pelo crematório e oito óbitos oriundos de outros municípios do Estado. Nos particulares, foram seis enterros.

Ainda do total de sepultamentos e cremações no sistema público, oito foram de óbitos em domicílio e 11 famílias utilizaram o serviço SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Entre as causas de morte, sete pessoas tiveram no atestado a confirmação para Covid-19, sendo quatro do interior do Estado, outras três foram registradas como causa desconhecida, duas morreram por insuficiência respiratória e uma por Síndrome Respiratória Aguda Agrave (SRAG).