Manaus recebe na segunda-feira médicos de outras regiões para enfrentamento ao Covid-19

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Com sistema de Saúde em colapso, resultando até o sábado (11) mais de mil casos de pessoas contaminadas e 53 óbitos pelo Coronavírus, Manaus deve receber a partir de segunda-feira (13) profissionais da saúde cadastrados no Programa Brasil Conta Comigo, lançado no início de abril, com o objetivo de auxiliar estados e municípios nas ações de enfrentamento ao coronavírus.

"Vai ser o primeiro estado que vamos fazer convocação dos voluntários que se cadastraram. Em Manaus temos mais de 1 mil enfermeiros, cadastrados no Conselho Federal de Enfermagem, além de 80 médicos cadastrados no Conselho Federal de Medicina. Esses profissionais de saúde estão dispostos a serem contratados pelo Ministério da Saúde para ampliar o atendimento à população de Manaus", destacou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Jõao Gabbardo, durante coletiva de imprensa

Simeam quer intervenção na Saúde

O Sindicato dos Médicos do Estado (Simeam) mostrou insatisfação com a nova secretária de Saúde, Simone Papaiz, trazida do interior de São Paulo, e emitiu nota afirmando que no Amazonas há profissionais renomados e que conhecem a realidade epidemiológica e geográfica da Amazônia, e principalmente no Estado. Ainda em nota, o sindicato propôs intervenção federal na Saúde.

Aluguel de hospital

O Governo do Amazonas divulgou na sexta-feira (10) que irá investir R$ 2,6 milhões no aluguel do Hospital de campanha, que deve ser operado para abrigar pacientes graves com o novo coronavírus, é referente a 90 dias de locação do espaço, o valor equivale a R$ 866 mil por mês. O hospital está instalado na Faculdade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras.

Amazonas é o quarto em número de casos no Brasil , fica atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. A avaliação do ministério, no entanto, é que a rede de saúde em Manaus e Fortaleza tem maior ocupação neste momento em comparação a São Paulo, por exemplo, que ainda tem leitos disponíveis.