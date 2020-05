Manaus recebe EPIs e elogios do embaixador dos Estados Unidos

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM – A atuação dos profissionais de saúde e as medidas adotadas pelo Executivo municipal de Manaus foram objeto de elogios por parte do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. O reconhecimento aconteceu durante cerimônia virtual, promovida pela Embaixada dos EUA, na tarde de quarta-feira, 27/5, para anunciar a doação de equipamentos de proteção individual (EPI) à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e à Casa Militar do município.

“A administração de Manaus está fazendo um grande esforço para combater esse inimigo invisível, que tem causado a morte de tantas pessoas pelo mundo. Um trabalho que envolve a todos da prefeitura, principalmente os profissionais de saúde, que estão na linha de frente dessa ‘guerra’, arriscando a própria vida, para proteger a população da cidade. É uma honra para nós, podermos contribuir de alguma forma”, destacou o embaixador.

Para o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a campanha internacional “SOS Amazônia”, lançada por ele e que ganhou força com o engajamento da ativista ambiental Greta Thunberg, foi fundamental para atrair a atenção de países mais ricos sobre as necessidades da região.

“Sou muito grato pela ajuda, por toda e qualquer auxílio que nos possibilite ampliar nossas ações e salvar vidas. Manaus saiu do pico, mas o cenário ainda é preocupante quanto a um novo surto de contágio entre a população e uma nova onda de casos. Além disso, o avanço do vírus tem se dado de forma rápida no interior, onde a capacidade de defesa é ainda menor que a de Manaus”, disse Virgílio.

A doação de suprimentos incluiu luvas, máscaras N-95, aventais, batas e outros equipamentos de proteção individual, como contribuição do governo dos EUA, destinada a reduzir os efeitos da pandemia da Covid-19 no Brasil e na região amazônica. O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, e o subsecretário da Casa Militar da Prefeitura de Manaus, Thiago Balbi, participaram do encontro virtual, representando a prefeitura.