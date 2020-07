Manaus FC volta aos treinos e não registra casos de Covid-19

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Manaus/AM - Após quatro meses sem atividades no campo por conta da pandemia do novo coronavírus, na última segunda-feira (13), o Manaus FC voltou aos treinos para se preparar para disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A reapresentação ocorreu no Centro de Treinamento (CT) Assis Peixoto, o Ninho do Gavião, que fica localizado no quilômetro 4, da BR-174 (Manaus - Boa Vista), com nenhum atleta ou funcionário do clube sendo diagnosticado com a Covid-19.

Antes dos trabalhos físicos começarem no Ninho, houve uma coletiva de imprensa com a participação do presidente do Manaus FC, Luis Mitoso, juntamente com o técnico do time, Wellington Fajardo; e os novos reforços do esmeraldino, os atacantes Alison Mira e Matheusinho; o volante Rafael Carrilho; e o goleiro Bruno Saul, que retorna ao clube depois da passagem pelo Iranduba no Campeonato Amazonense deste ano.

“A expectativa e ansiedade eram grandes entre os jogadores, diretoria e graças a Deus estamos voltando, hoje, com todos os protocolos de segurança sendo obedecidos. Foram feitos testes para detecção de Covid-19 nos atletas, comissão técnica, no nosso staff e estão todos aptos a voltar. É uma expectativa enorme para nós. A CBF já sinalizou com o início da competição no dia 9 de agosto. Agora é trabalhar para que a gente possa fazer um belo Campeonato Brasileiro”, declara o presidente do Manaus.

O treinador Wellington Fajardo comenta sobre a condição física dos atletas neste retorno. “Nos testes que foram feitos agora pela manhã, fizemos percentual de gordura, teste de potência, e a gente sabe que essa inatividade de certa forma prejudicou na questão muscular. Os jogadores, por mais que se exercitassem, apresentaram uma perda. Agora é correr contra o tempo”, destacou o treinador.

Testes Covid-19

Todos os atletas e membros da comissão técnica do Manaus Futebol Clube testaram negativo nos exames de detecção da Covid-19. A informação foi divulgada pelo vice-presidente do departamento médico do esmeraldino, Lucas Navarro Mitoso, no início da tarde desta segunda-feira.

Os testes para a detecção do novo coronavírus começaram ainda na última sexta-feira, 10, quando foram realizados pelo ao menos 30 testes. Os exames tiveram continuidade na manhã da última segunda-feira, com alguns membros do clube e o atacante Alison Mira, que desembarcou em Manaus na madrugada de segunda.