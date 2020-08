Manaus FC terá jogo de estreia na Série C transmitido em plataforma de streaming

Manaus/AM - O jogo de estreia do Manaus FC no Campeonato Brasileiro da Série C será transmitido via internet pela plataforma de streaming esportivo Dazn. O Gavião do Norte joga no próximo sábado (8), contra o Vila Nova/GO. A novidade é que assinando o serviço por um link exclusivo, parte do valor vai ser direcionado ao Gavião do Norte.

O presidente do Manaus FC explicou como vai funcionar a novidade. “Chegou a hora do Gavião do Norte fazer história na Série C e o público poderá acompanhar esta primeira partida já pela Dazn. O melhor disso tudo é que fazendo a sua inscrição neste serviço de streaming pelo link exclusivo disponibilizado pela empresa que é o bit.ly/ManausFCnaDAZN o Manaus FC estará recebendo parte do valor da assinatura. Então para você que quer ajudar o Gavião do Norte, assine a Dazn por este link que é a forma do clube receber esse aporte financeiro tão necessário, ainda mais neste período tão difícil de pandemia”, disse Luis Mitoso.

Os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro começam neste fim de semana em todo o Brasil e com portões fechados, conforme anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há previsão para a realização de partidas abertas ao público.