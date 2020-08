Manaus FC empata com Vila Nova em estreia na série C

Manaus/AM - A Arena da Amazônia recebeu na noite deste sábado (08) a partida entre Manaus FC e Vila Nova (GO) pela primeira rodada da Série C do Brasileirão e que marcou o retorno do futebol na capital amazonense. A partida, que finalizou no empate de 1 a 1, contou com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O Manaus FC chegou mais agressivo e ainda no primeiro tempo conseguiu boas oportunidades de gol, mas o placar só foi aberto nos 6 minutos do segundo horário com Fumaça, camisa 93, para o Gavião do Norte. O segundo tempo foi mais movimentando e trabalhoso para o goleiro da equipe amazonense, Jonathan, que fez grandes defesas. Já no último minuto dos acréscimos, Donato, camisa 3, sacramentou o empate. A próxima partida do Manaus será fora da capital e ele encontrará pela frente o Botafogo da Paraíba.