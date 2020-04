Manaus FC doa EPIs para profissionais de saúde do SPA da Cidade Nova

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - Enquanto futebol segue paralisado dentro do campo, o Manaus FC decide fazer sua parte no ao Covid-19. O Gavião do Norte doou, na quarta-feira (22), Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de saúde do SPA e Policlínica Danilo Corrêa, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova I, Zona Norte da capital.

“O Manaus está envolvido neste momento pelo qual o mundo todo está passando. Cada um pode fazer um pouco e estamos procurando colaborar. Esperamos ajudar nossos guerreiros: os médicos, os enfermeiros e os técnicos em enfermagem, e deixá-los protegidos nesta luta contra o novo coronavírus. Está guerra não é só deles, é de todos nós”, disse o presidente Luis Mitoso.

“Só temos a agradecer ao Manaus FC por essa doação. A direção e os funcionários aqui da unidade agradecemos de todos o coração”, declarou a diretora do SPA e Policlínica, Patrícia Carvalho.