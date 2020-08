Manaus FC anuncia saída do técnico Welington Fajardo após estreia com empate na Série C

Manaus/AM - O Manaus FC comunicou nesta segunda-feira (10) a saída do técnico Welington Fajardo do comando do time dois dias após a estreia com empate na Série C do Campeonato Brasileiro. O Gavião do Norte empatou em 1 a 1 com o Vila Nova, na Arena da Amazônia, no último sábado (8).

Fajardo estava no Manaus desde fevereiro de 2019. O técnico comandou o time no título amazonense do ano passado e também na campanha do vice-campeonato da Série D de 2019, que garantiu o acesso para a Série C deste ano. No comando do Gavião do Norte, o técnico teve 27 vitórias, 15 empates e apenas cinco derrotas.

O Manaus FC postou mensagem de agradecimentos ao técnico nas redes sociais. A diretoria do clube ainda não informou quem deve assumir o comando do Gavião para a sequência da Série C. O próximo jogo do Manaus será fora de casa contra o Botafogo-PB, na segunda-feira (17).