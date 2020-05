Manaus e Amazonas FC travam batalha virtual para definir quem será campeão do Barezão 2020

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Manaus/AM - O Campeonato Amazonense foi encerrado em março por conta da pandemia do novo coronavírus, mas a definição de quem vai ficar com a taça do Barezão 2020 vem gerando uma batalha virtual entre o Manaus FC e o Amazonas FC. No último domingo (24), a polêmica veio à tona com o Manaus FC divulgando nota oficial onde se diz merecedor de ser proclamado o campeão, pois conquistou o título do primeiro turno, após uma goleado de 4 a 1 sobre o Amazonas FC.

Para o Gavião do Norte, o regulamento o favoresse, mas ressaltou que se for possível gostaria que o campeonato fosse retomado com a normalização da pandemia respeitando as medidas sanitárias.

Logo após essas manifestações, o Amazonas FC também divulgou uma nota, onde demonstrou repúdio pelo assunto estar sendo discutido em meio à pandemia.

O clube também deixa a entender que gostaria de ser proclamado campeão do Amazonense, onde afirma que estava na liderança do segundo turno quando o campeonato foi interrompido. O Amazonas FC também tenta desqualificar o Manaus FC em se autoproclamar campeão, dizendo que um campeão é definido dentro do campo, com gol de título e volta olímpica.

A nota do Amazonas FC dá a entender que o clube prefere que não se tenha a definição de um campeão amazonense em 2020 ao afirmar que mesmo ele sendo proclamado o vencedor, iria devolver o troféu para a Federação Amazonense de Futebol (FAF).

A FAF ainda não anunciou quando deve definir se haverá ou não um campeão, nem se terá times rebaixados ou os classificados para competições nacionais.

