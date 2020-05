Manaus completa uma semana sem registrar mais de 100 enterros por dia

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Manaus/AM - Após atingir o pico de 140 enterros em um dia e seguir tendo uma média de 100 enterros diários, Manaus completou uma semana com queda no número de sepultamentos. A média reduziu para 60 a 70 sepultamentos diários, conforme dados da Prefeitura de Manaus.

Na última segunda-feira (18), foram confirmados 53 enterros nos cemitérios públicos e privados. Nos espaços administrados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), foram 46 sepultamentos e uma cremação. Já nos particulares, ocorreram seis enterros.

Do total de sepultamentos e cremações no sistema público, 10 foram de óbitos em domicílio e 19 usaram o serviço do SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Entre as causas de morte, 15 pessoas tiveram no atestado a confirmação para Covid-19. Outras seis foram registradas como causa desconhecida ou indeterminada e também 14 por motivo de síndrome ou insuficiência respiratória ou ainda parada cardiorrespiratória.

Registro de sepultamentos há uma semana:

Segunda-feira (11) - 100 enterros; 15 por Covid-19

Terça-feira (12) - 83 enterros; 18 por Covid-19

Quarta-feira (13) - 79 enterros; 12 por Covid-19

Quinta-feira (14) - 70 enterros; 9 por Covid-19

Sexta-feira (15) - 71 enterros; 16 por Covid-19

Sábado (16) - 59 enterros; 11 por Covid-19

Domingo (17) - 65 enterros; 9 por Covid-19

Segunda-feira (18) - 53 enterros; 15 por Covid-19