Manaus bate recorde de enterros em 24h com 151 óbitos

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus registrou 126 óbitos nos cemitérios públicos da capital do Amazonas, administrados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), na sexta-feira, 1º de maio.

Desses, foram 123 sepultamentos e três famílias fizeram a opção pela cremação. Do total de óbitos, 28 foram em domicílio e 36 usaram o serviço do SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Entre as causas de morte, 12 pessoas tiveram no atestado a confirmação para Covid-19. Outras 26 foram registradas como causa desconhecida ou indeterminada e mais 46 tiveram como causa de morte síndrome, insuficiência ou parada cardiorrespiratória.

O município informa ainda que outras 25 mortes foram registradas em dois cemitérios privados da cidade. Com isso, o total de óbitos chegou a 151 no feriado do dia do trabalhador, número recorde até o momento.