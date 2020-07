Durante pandemia, bares ficam lotados em dia de Fla x Flu em Manaus; veja vídeo

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Movimentação em dia de Fla x Flu na praça do Eldorado durante pandemia pic.twitter.com/9JkTsPLyO4 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 9, 2020

Manaus/AM - Em dia de jogo entre Flamengo e Fluminenses, centenas de amazonenses lotaram um dos complexos de bares mais conhecidos de Manaus, localizado na Praça do Eldorado, Zona Centro-Sul da capital.

Desde segunda-feira (6) quando foi liberado o quarto ciclo do plano de reabertura gradual do comércio e atividades não essenciais de Manaus, alguns lugares passaram a não respeitar as ordens de distanciamento e deixaram de usar os equipamentos de proteção, fato que pôde ser visto na conhecida Praça do Caranguejo, durante o Fla x Flu.

A maioria das pessoas presentes ignoraram as medidas de proteção, mesmo no dia em que foram registrados 80.082 casos confirmados no Amazonas, e 2.967 mortos. Na terça-feira, o país contabilizava 66.741 vidas tiradas pelo coronavírus.

O Governo do Amazonas permitiu bares podem funcionar a partir do dia 06 de julho até meia noite e os flutuantes até às 18h (com ocupação máxima de 50%). Apresentação de artistas ao vivo devem ter no máximo três componentes, mantendo distanciamento.