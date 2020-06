Manacapuru passa de 100 mortes pelo novo coronavírus

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM – Manacapuru alcançou 101 óbitos pelo novo coronavírus, nesta quinta-feira (4), de acordo com o boletim da FVS. O interior do Amazonas tem 26.511 casos e 741 mortes pela doença.

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (2.591); São Gabriel da Cachoeira (2.232); Tefé (2.106); Coari (2.066); Parintins (1.490), Tabatinga (1.072); Benjamin Constant (1.020); Itacoatiara (879); Santo Antônio do Içá (759); Iranduba (739); Careiro Castanho (734); Maués (705); Autazes (633); Rio Preto da Eva (553); Barcelos (534); Presidente Figueiredo (501); São Paulo de Olivença (468); Boca do Acre (456); Tapauá (439); Anori (403); Beruri (374); Itapiranga (372); Alvarães (367); Barreirinha (343); Amaturá (326); Fonte Boa (293); Tonantins (292); Borba (275); Carauari (264); Urucará (241); Uarini (208); Novo Aripuanã (205); Anamã (197); Eirunepé (177); Urucurituba (175); Novo Airão (165); Jutaí (146); Manaquiri (140); Silves (135); Humaitá (123); Nova Olinda do Norte (123); Japurá (122), São Sebastião do Uatumã (119); Maraã (109); Caapiranga (104); Atalaia do Norte (89); Boa Vista do Ramos (78); Lábrea (70); Manicoré (62); Codajás (61); Pauini (60); Nhamundá (59); Careiro da Várzea (52); Guajará (51); Juruá (44); Santa Isabel do Rio Negro (43); Canutama (36); Apuí (27); e Itamarati (4).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19. As duas cidades registraram apenas casos notificados, que são os casos suspeitos para a doença. São 11 casos notificados em Envira e 18 em Ipixuna. As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e informadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Óbitos – Ao todo, são 50 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, em um total de 741. A lista inclui Manacapuru (101); Tabatinga (60); Tefé (60); Coari (59); Parintins (58); Itacoatiara (45); Maués (29); Iranduba (26); São Gabriel da Cachoeira (26); Benjamin Constant (25); Autazes (22); Barcelos (17); Presidente Figueiredo (16); Santo Antônio do Içá (16); Borba (14); Careiro Castanho (13); Tonantins (12); São Paulo de Olivença (11); Rio Preto da Eva (11); Jutaí (10); Fonte Boa (10); Alvarães (10); Nova Olinda do Norte (9); Amaturá (8); Novo Aripuanã (7); Boca do Acre (6); Manaquiri (6); Beruri (5); Novo Airão (5); Anori (5); Itapiranga (4); Silves (4); Barreirinha (4); Tapauá (3); Carauari (2); Urucará (2); Urucurituba (2); Caapiranga (2); Boa Vista do Ramos (2); Manicoré (2); Nhamundá (2); Codajás (2); Humaitá (2); Maraã (1); São Sebastião do Uatumã (1); Careiro da Várzea (1); Guajará (1); Santa Isabel do Rio Negro (1); e Atalaia do Norte (1).

Outros 338 óbitos estão em investigação epidemiológica, e 192 foram descartados para o novo coronavírus.